Полная готовность: при каких условиях ушедшие бренды смогут вернуться в Россию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 292 0

Экономист Беляев: ушедшие бренды готовы вернуться в Россию

Полная готовность: при каких условиях ушедшие бренды смогут вернуться в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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По мнению экспертов, российский рынок все еще весьма привлекателен для большинства зарубежных компаний.

Ушедшие бренды могут начать возвращаться в РФ, если власти страны не будут препятствовать. Такое мнение в интервью журналистам Lenta.ru высказал экономист Михаил Беляев.

По его словам, российский рынок до сих пор привлекателен для большинства зарубежных компаний. Кроме того, граждане государства с готовностью примут обратно исчезнувшие из-за санкций товары и магазины.

«Брендированный товар имеет определенную ограниченность в распространении. Даже имея широкий круг потребителей, он держится в основном на репутации. Человек, выбирая продукт в примерно одинаковом ценовом диапазоне со сходными характеристиками, склонен отдавать предпочтение тому, с которым уже знаком и в котором уверен», — заявил Беляев.

Экономист подчеркнул, что рынок РФ — это около 150 миллионов человек с растущей зарплатой. Поэтому некогда популярные бренды хотят вернуться и увеличить свой доход. К тому же занять прежние позиции куда проще, чем начать развивать бизнес с нуля.

Однако пока санкции не позволяют этого сделать. Так, автомобильные компании могут потерять 10-30%, если решат работать с Россией.

«Готовность вернуться есть всегда. Сейчас мы видим единичные возвраты, но, когда другие компании увидят успешные примеры, отсутствие препятствий с нашей стороны, это число может вырасти», — заметил Беляев.

Эксперт полагает, что раз присутствие брендов в стране — это всегда плюс, препятствий для желающих снова обосноваться в РФ возникнуть не должно.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокими экономические показатели, а Запад делает своими ограничениями плохо только себе.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец SHAMAN попал в санкционный список Европы. Его песни удалили из стримингового сервиса Spotify.

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