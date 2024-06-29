Пока, Джо: какие условия необходимы для смены американского лидера

Оказалось, что это вполне возможно юридически.

Юридически вполне реально заменить американского лидера Джо Байдена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Марков. Однако для смены президента нужно его личное согласие, а также членов Демократической партии США по новой кандидатуре на пост американского президента.

«Необходимо согласие всех ведущих сторон. Пока его нет. Необходимо согласие по новой кандидатуре. Его нет. Окончательное решение должно быть принято на съезде партий в середине августа», — подчеркнул Марков.

Поводом для таких публикаций стали дебаты Джо Байдена с бывшим лидером Штатов Дональдом Трампом. Нынешний президент подвергся серьезной критике по результатам дискуссии перед избирателями. Жители США сошлись во мнении, что Байден опозорился во время дебатов — он постоянно заикался, хрипел, запинался и что-то бубнил в ответ на вопросы.

В какой-то момент действующий лидер просто завис с открытым ртом во время эфира. Так, The Wall Street Journal счел минувшую ночь катастрофой для Байдена.

Однако Джо похвалила жена — Джилл Байден уверена, что супруг ответил на все вопросы и проделал хорошую работу. Женщина уверена, что ее муж достоин похвалы, в то время как его оппонент только и делал, что лгал избирателям.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что названы десять демократов, которые могут заменить Байдена на выборах. Представители The Washington Post обрушились на демократическую партию с обвинениями — она «прятала голову в песок», как будто не замечая предвзятого отношения жителей США к 81-летнему Байдену.

Мол, простые американцы давно переживают за свое будущее с учетом перспективы оказаться под руководством пожилого человека с очевидными когнитивными нарушениями. Поэтому журналисты и взялись за поиск альтернативы.