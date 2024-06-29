После дебатов: названы 10 демократов, которые могут заменить Байдена на выборах

Американцы уже давно сомневаются в умственных и физических способностях действующего президента, а после его недавней встречи с главным конкурентом — Трампом — и соратники забили тревогу.

Американская пресса уже не просто критикует претендентов на пост президента, а еще и помогает с подбором новых кандидатур. Авторы очередного материала газеты The Washington Post после «бессвязного выступления» Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом назвала десять его политических единомышленников, демократов, которые могут заменить действующего лидера на выборах.

Представители газеты обрушились на демократическую партию с обвинениями — она «прятала голову в песок», как будто не замечая предвзятого отношения жителей США к 81-летнему Байдену. Мол простые американцы давно переживают за свое будущее с учетом перспективы оказаться под руководством пожилого человека с очевидными когнитивными нарушениями. Поэтому журналисты и взялись за поиск альтернативы.

«Демократическая партия провела большую часть предвыборной кампании 2024 года, пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена», — сказано в статье.

Список издания возглавила вице-президент США Камала Харрис, если, конечно, она «добровольно не уйдет в отставку». Почти идеальным вариантом также названа губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. На третьем месте «противоположность неспособности Байдена доносить послания до Трампа» — министр транспорта Пит Буттиджич.

В десятку также вошли губернаторы Пенсильвании, Колорадо и Калифорнии — Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом соответственно. Кроме них: сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок, самая популярная бывшая первая леди Мишель Обама, к сожалению, «не заинтересованная в избрании», сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Свою идею об альтернативе авторы публикации назвали отчаянным планом с ворохом препятствий. И неясно, сможет ли он принести пользу Демократической партии.

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