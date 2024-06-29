После дебатов: названы 10 демократов, которые могут заменить Байдена на выборах

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 262 0

The Washington Post предложила 10 демократов на замену Байдену после дебатов

После дебатов: названы 10 демократов, которые могут заменить Байдена на выборах

Фото: Reuters / Brian Snyder

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Американцы уже давно сомневаются в умственных и физических способностях действующего президента, а после его недавней встречи с главным конкурентом — Трампом — и соратники забили тревогу.

Американская пресса уже не просто критикует претендентов на пост президента, а еще и помогает с подбором новых кандидатур. Авторы очередного материала газеты The Washington Post после «бессвязного выступления» Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом назвала десять его политических единомышленников, демократов, которые могут заменить действующего лидера на выборах.

Представители газеты обрушились на демократическую партию с обвинениями — она «прятала голову в песок», как будто не замечая предвзятого отношения жителей США к 81-летнему Байдену. Мол простые американцы давно переживают за свое будущее с учетом перспективы оказаться под руководством пожилого человека с очевидными когнитивными нарушениями. Поэтому журналисты и взялись за поиск альтернативы.

«Демократическая партия провела большую часть предвыборной кампании 2024 года, пряча голову в песок из-за опасений американцев по поводу возраста и умственной ясности президента Байдена», — сказано в статье.

Список издания возглавила вице-президент США Камала Харрис, если, конечно, она «добровольно не уйдет в отставку». Почти идеальным вариантом также названа губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. На третьем месте «противоположность неспособности Байдена доносить послания до Трампа» — министр транспорта Пит Буттиджич.

В десятку также вошли губернаторы Пенсильвании, Колорадо и Калифорнии — Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом соответственно. Кроме них: сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок, самая популярная бывшая первая леди Мишель Обама, к сожалению, «не заинтересованная в избрании», сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

Свою идею об альтернативе авторы публикации назвали отчаянным планом с ворохом препятствий. И неясно, сможет ли он принести пользу Демократической партии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мировые СМИ назвали дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа позорным реалити-шоу.

Тема:
Выборы президента США 2024
28 июн
«Сам дурак»: почему Трамп выиграл дебаты с Байденом
28 июн
Сторонники Байдена хватаются за голову: как дебаты с Трампом породили мемы в сети
28 июн
«Весь мир взорвется» — главные заявления с дебатов Байдена и Трампа в США
28 июн
«Медленный старт» — вице-президент США признала неудачу Байдена на дебатах
28 июн
«Спотыкается и бормочет» — международная реакция на дебаты Байдена и Трампа
28 июн
«Самый постыдный момент истории»: чем запомнились первые дебаты Байдена и Трампа
28 июн
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до возвращения в Белый дом
28 июн
Начало заносить: Джо Байден заикается и оскорбляет Трампа на дебатах
28 июн
«Это позор»: Трамп обвинил Байдена в превращении США в страну третьего мира
26 июн
Ставки на кандидатов: букмекеры предлагают заработать на дебатах Байдена с Трампом
+28° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
85.75
0.79 92.42
1.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:48
Богатое наследие: как Илон Макс стал отцом 12 детей
11:30
Экипаж Ка-52М ударил по противнику с воздуха. Лучшее видео из зоны СВО
11:12
Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь
11:00
«Алые паруса — 2024»: как прошел самый грандиозный праздник выпускников
10:38
«Очень горд собой»: Кушанашвили впервые вышел на связь из больницы
10:14
Самый масштабный и долгожданный праздник «Алые Паруса» прошел в Петербурге

Сейчас читают

«Радует, шокирует»: иностранцев поразил праздник «Алые паруса»
«Направить энергию»: Тося Чайкина рассказала о своей миссии на «Алых парусах»
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2024»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака