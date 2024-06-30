И она пьет «Оземпик»? — раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Daily Mail: Певица Кэти Перри похудела благодаря диете мужа Орландо Блума

И она пьет «Оземпик»? — раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

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Знаменитость презентовала новую песню, а заодно и обновленную фигуру.

Стало известно, что помогло американской певице Кэти Перри похудеть. Недавно артистка анонсировала выход новой песни Woman's World. На обложке сингла ее не узнать. Звезда продемонстрировала стройную фигуру в практически ничего не прикрывающем купальнике, а ведь еще недавно хейтеры критиковали ее заметно увеличившиеся объемы.

Как сообщается в материале Daily Mail, после публикации откровенного фото сеть наполнилась очередными обвинениями. Теперь Кэти Перри заподозрили в использовании экстремальных методов похудения, в том числе с помощью препарата «Оземпик», известного целым букетом опасных побочных эффектов.

Как рассказал инсайдер из окружения исполнительницы, практически все критические комментарии не имеют ничего общего с реальностью. По его данным, избавиться от лишних килограммов артистке помог муж, актер Орландо Блум. Его диета, а также регулярные тренировки сотворили чудо в кратчайшие сроки.

Перри обожает острую пищу, куриные наггетсы и сладости, но теперь строго контролирует питание. Она отказалась от полуфабрикатов, четко следует правилам диеты, разработанной благоверным. Спорт и дисциплина преобразили знаменитость, и теперь она готовится к серии концертов в поддержку нового альбома. И намерена, конечно, щеголять на сцене стройными ножками.

Ранее 5-tv.ru выяснял, ради кого актер Михаил Галустян упорно худеет и качает пресс в тренажерном зале. 

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