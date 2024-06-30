В США полицейские застрелили подростка с муляжом пистолета

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

Погибшему мальчику было 13 лет.

В США полицейские застрелили подростка с муляжом пистолета

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Офицер полиции штата Нью-Йорк застрелил подростка азиатского происхождения с муляжом пистолета. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Подростку оказали первую помощь и доставили в больницу, где он скончался от полученных травм», — сообщил журналистам Марк Уильямс, шеф полиции города Ютика, где произошел инцидент.

Накануне поздно вечером патрульные остановили на улице двух юношей азиатского происхождения. Один из них не подчинился приказу и побежал, а когда полицейский нагнал его, наставил на него некий предмет, который был расценен стражем порядка как пистолет (позднее на месте был найден муляж оружия марки Glock). Тогда-то полицейский и выстрелил. Пуля попала мальчику в грудь, ранение оказалось смертельным.

На данный момент не известно, что послужило поводом для остановки подростков, как не известно и имя стрелявшего полицейского. Глава местного отделения ведомства сообщил, что эта информация будет раскрыта чуть позже, когда пройдут необходимые следственные мероприятия. Также полиция обнародует записи с нательных камер наблюдения стражей порядка.

Ранее 5-tv.ru писал, что актера сериала «Мир Дикого Запада» Уэктора застрелили при попытке ограбления.

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