Киркоров набросился на журналистку с руганью после вопроса о новой пластике

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Певец Киркоров обругал журналистку за вопрос о пластических операциях

Киркоров набросился на журналистку с руганью после вопроса о новой пластике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Спокойная беседа с прессой обернулась эмоциональным всплеском и бегством артиста.

Народный артист РФ Филипп Киркоров, очевидно, уже не в силах обсуждать с прессой перенесенные пластические операции. На протяжении многих месяцев он активно делился впечатлениями и продвигал в медиа хирурга, сделавшего его стройным и молодым. Но теперь вопросы журналистов уже не вызывают прежнего энтузиазма. Услышав очередной, певец обругал репортера и прервал интервью.

Видео распространилось в Telegram-каналах. Киркоров вышел к прессе после выступления на столичном выпускном. Артист держал себя в руках, когда его спросили, зачем ему нужна была целая серия операций. Ответил, что не хотел менять свою внешность, а стремился лишь к соответствию образа и состояния души. Несмотря на возраст, музыкант чувствует себя молодым, выглядеть хочет соответственно.

«Я ничего не менял. Я просто хочу, чтобы моя внешность соответствовала моему внутреннему состоянию. А внутри я чувствую себя на 33», — признался Киркоров.

Одна из журналисток подхватила тему и поинтересовалась, планирует ли артист новые хирургические вмешательства. Тут Филипп Бедросович не сдержал гнева. Он заявил: «Идите вы в **** со своими операциями». После хлесткой реплики исполнитель поспешил прочь от камер и микрофонов.

Ранее 5-tv.ru писал о затянувшемся конфликте Филиппа Киркорова с Любовью Успенской. Звезды даже перенесли разбирательства в суд, а теперь королева шансона вовлекла в ссору журналистку Лауру Джугелия и начала ей угрожать.

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