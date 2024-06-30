В Кемеровской области нашли живым пропавшего двухлетнего мальчика

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Об исчезновении ребенка стало известно накануне, 29 июня.

В Кемеровской области нашли живым пропавшего двухлетнего мальчика

Фото: www.globallookpress.com / Lilly

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В селе Салтымаково Крапивинского муниципального района в Кузбассе нашли двухлетнего мальчика, о пропаже которого было сообщено накануне. Об этом передает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Кемеровской области в Telegram-канале.

Отмечается, что правоохранителям 29 июня поступило сообщение о безвестном исчезновении в селе Салтымаково мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

«Приблизительно в полутора километрах от дома, на дороге, мальчика нашли. Он живой, ребенка осматривают медики для определения состояния его здоровья», — говорится в сообщении.

После проведения комплекса следственных действий, а также установления обстоятельств безвестного отсутствия ребенка будет принято законное и обоснованное процессуальное решение по уголовному делу, подчеркнули в СК.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу уточнили в Telegram-канале, что мальчика нашли ночью спящим в траве у дороги, в 1,5 километрах от дома его бабушки. По предварительным данным противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Мальчика осмотрели медики, после чего его передали законным представителям.

В отношении матери мальчика составлен протокол «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кузбассе пропала десятилетняя девочка. Школьница в Киселевске ушла гулять вечером 3 июня. В день исчезновения она была одета в синие джинсы и джинсовую куртку, а также синие кеды на белой подошве.

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