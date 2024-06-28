Удар за ударом: экипажи Т-72 продолжают занимать острова в дельте Днепра

Под российским контролем уже значительная часть этой территории.

Вражеские беспилотники, которые пытаются атаковать в районе Днепра, терпят неудачу за неудачей. Наши танковые экипажи идут вперед — модернизированные Т-72 уверенно преодолевают любые препятствия. Так что российские войска продолжают занимать острова в дельте Днепра. В этом убедился корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Херсонское направление. За попаданиями нашего танка наблюдают разведчики с беспилотника. Экипаж поражает цели — здания, в которых ВСУ оборудовали опорные пункты.

Перезарядка, корректировка — все оперативно. Так же быстро десантники и покидают огневую точку.

«По грозному реву и клубам пыли понятно, что боевая машина возвращается с работы. Просто посмотрите, на какой скорости пролетает участок. Сейчас будет скрываться в относительно безопасном месте», — рассказал корреспондент.

Благодаря активной поддержке из глубины наши передовые отряды успешно занимают острова в дельте Днепра. Под российским контролем уже значительная часть этой территории. Противник пытается огрызаться: атакует беспилотниками, посылает малые группы пехоты.

«Работаем по правому берегу Днепра, по островам, уничтожаем опорные пункты противника, живую группу. На данном направлении в основном применяются беспилотные летательные аппараты и, может быть, артиллерийский ответный огонь», — поделился командир танкового взвода подразделения ВДВ с позывным «Чип».

Это самая последняя модификация Т-72 — Б3М. Новый дизельный двигатель, усиленные элементы защиты, усовершенствованный прицел. Снаряды стали мощнее, а ресурс гусеничных траков — выше.

«Уникальная природная особенность этого участка фронта — неподалеку от реки Днепр. На пустынной местности высадили сосновые леса, поэтому танкам приходится преодолевать горы песка. Как результат — отполированная практически до блеска гусеница», — отметил журналист.

При этом боевая машина по-прежнему легка в управлении. Механик-водитель с позывным «Алабай» — бывший тракторист. Лично убедился в схожести сельскохозяйственной техники с военной.

«В первый день как сел, так и поехал. Да, настолько похоже. Немного управление рычагами попроще, чем на тракторе. Однозначно на танке потяжелее ехать. Это, грубо говоря, габариты нужно знать, где, как повернуть, чтобы ничего не задеть. Чувствовать технику надо», — рассказал военный.

Зато ответственности у мехвода в кабине танка куда больше. Именно он под огнем противника вывозит товарищей по экипажу в укрытие. Здесь у десантников есть немного времени перевести дух и подготовиться к очередной боевой задаче.