«Уходит эпоха патриархата»: как меняются роли мужчин и женщин в семье

Психолог рассказал, как теперь складываются отношения между любящими друг друга людьми в современном мире.

Патриархальная эпоха уходит из-за смены времени и ценностей. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru заявил психолог Алихан Аллафердов.

В последнее время активно пошла тенденция на смену устоявшегося уклада семьи. Все чаще в декрет уходят мужчины, а женщины продолжают работать и обеспечивают семью. Специалист считает, что это связано с современными реалиями, ведь когда-то ежедневными ритуалами была добыча пищи, рыбалка и тяжелый труд, где мужчина превосходил женщину физически.

Сейчас же бегать за мамонтом не нужно, а работать умственно женщины способны ничем не хуже мужчин. Из-за того, что женщины, можно сказать, сравнялись на работе с мужчинами, то эпоха патриархата начала уходить. И во многом это отражается в отношениях.

«У нас уходит эпоха патриархата. Уходит эпоха, когда четко было разграничение функционала между мужчиной и женщиной. Сейчас по факту мужчина и женщина вынуждены строить договорные отношения», — рассказал Алихан Аллафердов на SYNERGI WOMAN FORUM — 2024.

Довольно часто в парах встречается еще одна проблема — состояние «ребенок-родитель».

«Есть очень много примеров, даже в подавляющем большинстве семей есть перекосы в отношениях, когда мужчина или женщина, один из партнеров заходит на роль родителя, другой заходит на роль ребенка», — рассказал Алихан Аллафердов.

В этой ситуации восполняющим звеном может стать какой-то третий человек. Такие перекосы необходимо устранять обоим партнерам путем переговоров.

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