Умер гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 41 0

Музыканта не стало в возрасте 75 лет.

Умер гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

Фото: Из открытых источников

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Умер знаменитый гитарист «Скифов», «Голубых гитар» и «Цветов» Сергей Дюжиков. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

На счету музыканта множество творческих проектов и сотрудничество со многими известными личностями. Среди них - Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Галина Ненашева, Юрий Антонов.

С коллективом «Голубые гитары» Дюжиков объездил пол мира. Они были узнаваемы не только в России и Польше, но и в Германии, Югославии и Чехословакии.

«С каждым годом нас покидает все больше рок-ветеранов. Вот и Сергей Дюжиков ушел от нас. Я знала его еще со времен группы «Скифы», — написала автор текстов песен Маргарита Пушкина.

Свою группу «Скифы» музыкант основал в 1966 году. Они были одними из первых представителей рока в СССР. Примечательно, что в самый первый состав вошел композитор и исполнитель Александр Градский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер кантри-певец Кинки Фридман.

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Умер гитарист групп «Цветы» и «Голубые гитары» Сергей Дюжиков

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