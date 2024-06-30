Переговоры Украины с Россией возможны через посредников, которыми могут выступить представители любой страны. Об этом заявил президент* Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.

По словам главы киевского режима, Украина может найти модель переговоров, при которой «в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение».

Такая модель, привел пример Зеленский, использовалась при подписании соглашения о зерновом коридоре, когда Киев и Москва параллельно договаривались с ООН и Турцией.

«Два зеркальных соглашения, которые Турция и ООН подписали с Украиной и отдельно с представителями России. Это сработало. Честно скажу, довольно долго работал этот зерновой коридор», — заявил глава киевского режима.

Посредниками, по мнению Зеленского, могут стать представители стран с любых континентов.

На днях в ходе пресс-конференции со словенским лидером Наташей Пирц-Мусар Зеленский заявил о том, что Украина работает над планом разрешения вооруженного конфликта и намерена составить его до конца года.

В июне президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Москва всегда стремилась к миру. Российские представители готовы начать переговоры хоть завтра, но для этого Украина должна вывести войска из регионов РФ, а также отказаться от интеграции в НАТО. Глава государства подчеркнул, что, отказываясь, Киев и его западные партнеры берут на себя ответственность за продолжающиеся боевые действия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто может стать посредником между РФ и Украиной.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.