Дронам не угнаться: штурмовики на мотоциклах взяли опорники ВСУ под Угледаром

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Минобороны: российские штурмовики на мотоциклах взяли опорники ВСУ под Угледаром

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Мобильные группы успешно проявили себя при освобождении Старомайорского и занятии укрепрайонов на угледарском направлении.

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» активно применяют в боевых действиях мототранспорт. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

В военном ведомстве отметили, что штурмовики на мотоциклах успешно проявили себя, в частности, при освобождении населенного пункта Старомайорское, а также занятии крупных опорных пунктов противника на угледарском направлении.

При этом мототранспорт использовался не только для подвоза боеприпасов и продовольствия, но и непосредственно в штурмовых действиях. Так, командир одного из штурмовых подразделений рассказал, как российские бойцы буквально ворвались на своих «железных конях» в один из опорников врага и обратили в бегство всех, кто там находился.

Для штурма вражеского укрепления была разработана целая спецоперация, во время которой два бойца на мотоциклах совершали маневр, отвлекая дроны противника, а другая группа штурмовиков в это время атаковала опорный пункт с другой стороны.

«Личный состав в количестве восьми человек подъехал на максимально возможной скорости к опорнику, закатились, и половина их личного состава была просто в бегах», — рассказал командир штурмовиков.

Как отмечают в Минобороны, мотоциклы и квадроциклы позволяют штурмовым группам быстро перемещаться в зоне боевых действий и заставать противника врасплох, а также за короткое время преодолевать открытые участки местности и минимизировать риск атаки вражеских дронов.

Кроме того, мототранспорт помогает прорывам обороны противника и атакам с флангов, и используется для отвлекающих маневров. Часто штурмовые мотогруппы комбинируют с пешими подразделениями для достижения и развития тактического успеха.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля.

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