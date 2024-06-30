«Скрытно расчистили»: ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ с помощью подземного туннеля
ВС РФ заняли крупный опорный пункт ВСУ, используя подземный туннель
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
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Наши бойцы овладели позициями украинской армии на восточной окраине населенного пункта Кирово.
Российские силы заняли крупный опорный пункт ВСУ на восточной окраине населенного пункта Кирово. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что штурмовые подразделения отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» использовали для этого подземный туннель.
«Военнослужащие отряда скрытно расчистили и использовали туннель протяженностью более трех километров вдоль канала Северский Донец и зашли в тыл хорошо укрепленного опорного пункта с долговременными огневыми точками и подземными укрытиями. По туннелю военнослужащие наладили снабжение штурмовиков боеприпасами, вооружением и продуктами питания», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
После этого наши бойцы устроили противнику эффект «внезапности», застав тем самым врасплох. Противнику ничего не оставалось, как сдаться, бросить свои позиции и отступить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы освободили населенный пункт Спорное в ДНР, что для ВСУ стало настоящей трагедией, поскольку он имеет важнейшее стратегическое значение.
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