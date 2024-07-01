Секс в Перу и усыновление ребенка: Боня поделилась интимными откровениями

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 25 0

Виктория Боня рассказала о планах усыновления ребенка

Секс в Перу и усыновление ребенка: Боня поделилась интимными откровениями

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Звезда отвечала на вопросы своих поклонников и, в очередной раз, разоткровенничалась.

Виктория Боня, в очередной раз, устроила день ответов и вопросов на своей страничке в социальной сети. В ходе переписки с поклонниками она озвучила ряд провокационных заявлений.

Звезда призналась, в частности, что мечтает о ребенке. Виктория Боня уточнила, что намерена заняться усыновлением и даже начала собирать необходимые для этого документы. 

Поклонники не жалели своего кумира вопросами. Один из них прямо спросил, когда и где у звезды был секс в последний раз.  Запретных вопросов для Виктории Бони, как выяснилось, не существует.

«Полгода назад! В Перу», — сразу ответила звезда. 

Виктория Боня не скупится на смелые заявления. Так ранее на одном из интернет-шоу она вспомнила даже о том, что однажды сидела в тюрьме в Мексике. Конечно, за решеткой звезда просидела недолго.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня относится к Саше Стоуну и Надежде Сысоевой.

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