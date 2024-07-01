«Юная Моника Беллуччи»: повзрослевшая дочь Пеговой поразила фанатов своей внешностью

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 43 0

Повзрослевшая дочь Пеговой поразила поклонников сходством с Моникой Беллуччи

«Юная Моника Беллуччи»: повзрослевшая дочь Пеговой поразила фанатов своей внешностью

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Звездная наследница окончила в школу. С какой профессией она собирается связать свою жизнь?

Народная артистка РФ Ирина Пегова поделилась совместным снимком со своей 18-летней дочерью Татьяной, окончившей школу.

«Ну все! Закончилась школьная пора! Взрослая жизнь встречай мою Татьяну с распростертыми объятьями», — написала актриса.

Дочь Пеговой окончила престижную школу № 1520 имени Капцовых. Поклонники артистки полагали, что дочка пойдет по стопам мамы и в будущем будет выступать на сцене или сниматься в кино, но Татьяна выбрала противоположную сферу.

«Она — технарь. Дочь уже примерно знает, на кого будет поступать. Но избранная ею профессия с театром никак не связана. Я хотела бы, чтобы у нее была интересная жизнь, поэтому в выборе не ограничивала», — поделилась Пегова.

Поклонники поздравили маму и дочь с таким важным событием. Кроме того, они были поражены красотой Татьяны, на что обратило внимание издание 7Дней.ru, опубликовав снимки девушки.

«Юная Моника Беллуччи»;

«Жаль, что в актрисы не хочет, большая потеря для театра», — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Дмитрий Орлов не жалеет, что развелся с Ириной Пеговой.

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