Жилье без льготной ипотеки: какие есть альтернативы

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Сенатор Епифанова: альтернативой ипотеки станут ссудо-сберегательные кассы

Жилье без льготной ипотеки: какие есть альтернативы

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Существуют ли похожие механизмы приобретения недвижимости в России?

Альтернативой льготной ипотеке, которая перестала действовать 1 июля, станут ссудно-сберегательные кассы. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала сенатор Ольга Епифанова.

По ее словам, россиянам, желающим приобрести собственную жилплощадь, беспокоиться не стоит. Ведь на смену старым механизмам приходят новые, условия которых не хуже.

«Принцип работы прост: гражданин открывает специальный счет и регулярно его пополняет, на эти деньги начисляются проценты аналогично банковскому вкладу. При накоплении определенной суммы жилье оформляется в собственность, а недостающую сумму можно занять у банка», — рассказала Епифанова.

Она отметила, что при трате суммы на другие нужды проценты банк аннулирует. Считается также, что при нынешней высокой ключевой ставке депозит окажется даже выгоднее. Соответствующий законопроект уже готовят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что изменилось для россиян с 1 июля.

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