Разгар сезона или тенденция? В России выросли цены на отели и пансионаты

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

За год больше всего цены выросли в апарт-отелях и пансионатах России

Разгар сезона или тенденция? В России выросли цены на отели и пансионаты

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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В каких регионах самые дорогие гостиницы в стране?

За год цены на проживание в российских отелях увеличились на 10%. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на результаты недавно проведенных исследований.

Сейчас средний чек за одну ночь в стандартном номере гостиницы составляет около четырех с половиной тысяч рублей. А больше всего стоимость вросла в апарт-отелях, пансионатах и глэмпингах — почти на 20%.

«Апарт-отели сочетают в себе удобство гостиниц и „свободу“ апартаментов. По сути, люди живут в отдельной квартире, но при этом пользуются гостиничными услугами и инфраструктурой. Поэтому данный тип объектов привлекает все больше туристов, что, в свою очередь, подстегивает ценник. Тем более апарт-отелей пока в принципе меньше, чем традиционных гостиниц», — объяснили такой рост спроса в одной из систем бронирования.

Мотели и хостелы же подорожали на 14%.

Что касается лидеров по стоимости туристического жилья, дороже всего жить в гостиницах Чукотской, Сахалинской и Магаданской областей. Средний ценник там колеблется от шести до девяти тысяч рублей за ночь, что почти в два раза дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах аналогичная услуга варьируется от пяти до пяти с половиной тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили ввести контроль за формированием стоимости жилья.

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