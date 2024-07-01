«Не все происходит»: почему молодая жена Омарова еще не знакома с его дочерью

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 24 0

Жена Курбана Омарова сожалеет, что не может познакомиться с его дочерью Теоной

«Не все происходит»: почему молодая жена Омарова еще не знакома с его дочерью

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Валерия вышла замуж за бизнесмена в мае этого года.

Молодая жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия до сих пор не знакома с его дочерью, рожденной в браке с Ксенией Бородиной. По словам девушки, виной тому — различные обстоятельства, а вовсе не запрет бывшей супруги на тесное общение с мачехой.

Валерия и Курбан поженились в мае этого года. У бизнесмена двое детей — Омар и Теона. И, если с 16-летним юношей молодая супруга нашла общий язык, как сама утверждает, то с девятилетней Теоной они все еще даже не знакомы.

По словам Валерии, пока просто нет возможности встретиться с девочкой.

«Не все происходит так, как хотел бы Курбан. Он человек слова и придерживается договоренностей. Всему свое время, я ни на чем не настаиваю. Главное, что Курбан при любой возможности видится с дочерью, а в дни, когда он не может этого сделать, они созваниваются», — отметила девушка в личном блоге Омарова в социальных сетях.

Кстати, Ксения Бородина прежде заявляла, что Теона не хочет проводить время с мачехой. Да и с отцом она видится не слишком часто. А, если такие моменты выпадают, то, по мнению Бородиной, время стоит все-таки проводить вдвоем, а не с девушкой, которая разрушила их семью.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ведущая Ксения Бородина вспомнила про пластические операции, которые делал ее бывший супруг Курбан Омаров.

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