Напали и увезли в Брянск: в Москве расследуют дело о похищении итальянца

Подозреваемых задержали, они удерживали потерпевшего в течение суток. Им оказался известный бизнесмен.

Сотрудники правоохранительных органов освободили итальянского предпринимателя, которого похитили в Москве и увезли в Брянск. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по столице в Telegram-канале. По данному дело задержаны четверо подозреваемых.

«Расследуется уголовное дело в отношении четырех соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ частью третьей статьи 126 УК РФ („Похищение человека“)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, все случилось 28 июня. Четверо подозреваемых возле дома на улице Садовой-Триумфальной, используя пистолет, напали на мужчину, имеющего двойное гражданство — Италии и России. Применяя насилие, злоумышленники затащили бизнесмена в авто, там надели на него наручники и мешок на голову. Они отвезли свою жертву в заранее подготовленное помещение в Брянске, где удерживали в течение суток.

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Следствие установило, что до похищения у потерпевшего случился конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленников, задержали их и освободили бизнесмена. С фигурантами проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение. В ближайшее время столичные следователи будут ходатайствовать об избрании судом обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители продолжают устанавливать, кто еще мог быть причастен к похищению человека.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге двое неизвестных в камуфляже похитили мужчину. По словам женщины, ставшей очевидцем преступления, у потерпевшего было разбито лицо. Само похищение заняло порядка пяти-десяти минут, не больше.