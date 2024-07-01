Первый военно-социальный центр Минобороны РФ открылся в Москве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 56 0

Какие услуги там смогут получать участники СВО?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Первый военно-социальный центр Минобороны РФ открылся в Москве. Участники спецоперации смогут в нем получать услуги разного характера, передает с места корреспондент 5-tv.ru.

«Открывается военно-социальный центр, мы создаем бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны», — сказала во время открытия замминистра обороны Анна Цивилева.

Кроме того, как она уточнила, что уже свыше 1,4 миллиона обращений на оказание помощи получил фонд «Защитники Отечества». При этом большая часть из них, аж 70%, касается действующих военнослужащих. Теперь для такой категории создан специальный центр.

Центр работает в режиме единого окна. На его территории открыты отделения банков, там военные могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий — карту «СВОи».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Путин посетил Центр боевого применения Минобороны. Российский лидер уточнил, что украинского конфликта бы не случилось, если бы Запад учитывал интересы безопасности России.

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Первый военно-социальный центр Минобороны РФ открылся в Москве

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