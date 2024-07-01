В России вдвое выросло число преступлений в сфере незаконной миграции

Глава МВД выступил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Число преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, увеличилось более чем в два раза. Такое заявление сделал глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Видео с его выступлением опубликовала в Telegram-канале официальный представитель министерства Ирина Волк.

Колокольцев в ходе заседания подчеркнул, что профилактике правонарушений и выявлению мигрантов, находящихся в розыске, способствовали информационные ресурсы МВД России. В частности, речь идет о дактилоскопическом учете.

«Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению», — заявил Колокольцев.

Министр также обратил внимание на сокращение количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в России иностранцами. Уменьшился этот показатель на 7,6%. Отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс, они провоцируют повышение уровня межнациональной напряженности.

Вопросы, которые связанны с противодействием организации нелегальной миграции, являются стратегически важными, заявил глава МВД России. По словам Колокольцева, их необходимо решать совместными усилиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что порядка десяти тысяч мигрантов отправлены на СВО после получения гражданства РФ. Заявил об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Он между тем сказал и о необходимости изменить миграционную политику.

На ПМЮФ Бастрыкин также упрекнул нижнюю палату парламента в отсутствии необходимых законодательных инициатив в сфере незаконной миграции. При этом глава СКР сослался на мнение россиян, которые называют Госдуму в соцсетях «Государственной дурой».