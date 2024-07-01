Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено

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Электричество в регионе было отключено из-за «технологических нарушений» и «внешнего воздействия».

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5tv-ru.

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Энергоснабжение Белгорода полностью восстановлено. Об этом сообщил мэр города. В области специалисты еще работают над устранением ЧП в Грайвороновском и Шебекинском округах. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго. На случай повторных отключений и других непредвиденных ситуаций создан региональный штаб.

Свет вернули и в дома жителей четырех районов Воронежской области. Электричество подается без ограничений. Поврежденную линию электроснабжения продолжают восстанавливать в Курске. Причиной перебоев стала внештатная ситуация на электроподстанциях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что электричество в регионе было отключено из-за технологического нарушения, вызванного внешним воздействием на энергообъект. Также фиксировались проблемы с водоснабжением, какое-то время не работали некоторые светофоры.

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