Больше всех переживает собака: Прилучный и Брутян поделились подробностями воспитания малыша
Прилучный и Брутян: за ребенка в семье больше всего переживает собака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Владимир Бланк; 5-tv.ru
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Звездна пара появилась вместе на «красной дорожке» премии «Ника».
Актеры Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян рассказали 5-tv.ru о подрастающем малыше на «красной дорожке» церемонии вручения премии «Ника».
Для мероприятия Прилучный выбрал расслабленный образ. Черную «двойку» актер дополнил простой, наполовину расстегнутой белой рубашкой. В целом наряд соответствовал изящному черному платью Брутян — с глубоким вырезом на груди и не менее глубоким разрезом снизу.
Оставив ребенка дома пара все равно говорила только о нем.
Их сын Микаэль пошел, поделилась чета. По их словам, ребенок чуть ли не носится по дому, и больше других об этом волнуется их собака, американский стаффорд Тэффи.
На вопрос, хотели бы еще детей, Прилучный замялся и вместо ответа лишь хихикнул, но его супруга взяла инициативу в свои руки.
«Конечно же, да!» — категорично ответила актриса.
При этом, будет ли у них мальчик или девочка — звездной паре совсем не важно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зепюр Брутян рассказала о походах по врачам с годовалым сыном.
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