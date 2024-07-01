Больше всех переживает собака: Прилучный и Брутян поделились подробностями воспитания малыша

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 37 0

Прилучный и Брутян: за ребенка в семье больше всего переживает собака

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Владимир Бланк; 5-tv.ru

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Звездна пара появилась вместе на «красной дорожке» премии «Ника».

Актеры Павел Прилучный и его супруга Зепюр Брутян рассказали 5-tv.ru о подрастающем малыше на «красной дорожке» церемонии вручения премии «Ника».

Для мероприятия Прилучный выбрал расслабленный образ. Черную «двойку» актер дополнил простой, наполовину расстегнутой белой рубашкой. В целом наряд соответствовал изящному черному платью Брутян — с глубоким вырезом на груди и не менее глубоким разрезом снизу.

Оставив ребенка дома пара все равно говорила только о нем.

Их сын Микаэль пошел, поделилась чета. По их словам, ребенок чуть ли не носится по дому, и больше других об этом волнуется их собака, американский стаффорд Тэффи.

На вопрос, хотели бы еще детей, Прилучный замялся и вместо ответа лишь хихикнул, но его супруга взяла инициативу в свои руки.

«Конечно же, да!» — категорично ответила актриса.

При этом, будет ли у них мальчик или девочка — звездной паре совсем не важно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зепюр Брутян рассказала о походах по врачам с годовалым сыном.

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