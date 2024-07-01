Сериал «Слово пацана» получил спецприз кинопремии «Ника»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Награду проекту вручил актер Леонид Каневский.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоили специального приза на церемонии вручения кинопремии «Ника» «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Мероприятие состоялось в театре «Маска».

«С чистой совестью вручаю вам этот замечательный приз», — сказал известный советский и российский актер Леонид Каневский, передавший команде проекта почетную награду.

При этом режиссер сериала Жора Крыжовников рассказал, что вдохновлялся при создании картины фильмами, которые в 1988–1989 годах номинировались на премию.

«Мы пересматривали, чтобы узнать лучше то время. Мы пытались забраться на плечи тех, кто до нас получал эту премию», — рассказал он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сценарная мастерская режиссера Жоры Крыжовникова ищет талантливых студентов. На тот момент в группе было вакантно лишь 20 мест — попасть могли лишь самые одаренные, по мнению кинодеятеля ученики.

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