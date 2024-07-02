Лавочку прикрыли: в Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма

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Правоохранители закрыли цех «Кухни на районе» в Москве в рамках дела о ботулизме

Фото, видео: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве; 5-tv.ru

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Пострадали почти 400 человек в шести регионах России.

В Москве не утихает скандал с массовым отравлением готовыми салатами. Правоохранители закрыли еще один цех «Кухни на районе».

Условия там были жуткие — антисанитария и грязь. К тому же отсутствовали документы, разрешающие работу с продуктами.

Всего от некачественных салатов пострадали почти 400 человек в шести регионах России. У многих подтвердился диагноз ботулизм. Один пациент скончался.

Возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек.

Вспышка заражения ботулизмом в России

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России после употребления гражданами готовой еды из доставки. Первые случаи заболевания зарегистрировали в Москве, где люди подхватили инфекцию от продукции компании «Кухня на районе». После случаи выявили в Московской области, Нижнем Новгороде и Казани.

Часть пациентов находились в тяжелом состоянии, некоторых пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Задержаны генеральный директор сервиса доставки Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Уголовное дело передано в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России создают вакцину от ботулизма.

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