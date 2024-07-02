«Чувствую свою уникальность»: как изменилась жизнь Пересильд после полета в космос

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 8 0

Юлия Пересильд рассказала, что чувствует свою уникальность после полета в космос

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Она стала первой актрисой, побывавшей на МКС.

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд призналась, что чувствует свою уникальность после съемок фильма «Вызов» в космосе, где она сыграла главную роль. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на национальной кинематографической премии «Ника».

«Я чувствую свою уникальность, безусловно. Ну а как ее не чувствовать? Это факт, он неоспорим. И, самое главное, что уже никем оспорен не будет», — отметила актриса.

Несмотря на то, что она побывала в космосе, это не стало причиной появления у нее звездной болезни.

«Другой вопрос: мешает ли мне это адекватно реагировать на людей вокруг и мир вокруг? Нет, не мешает», — призналась Пересильд.

Национальная кинематографическая премия «Ника» прошла в понедельник 1 июля в театре «Маска». Во время мероприятия Юлия Пересильд получила награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов»

Кинокартина «Вызов» вышла на экраны кинотеатра в 2023 году. Режиссером проекта является Клим Шипенко. Этот фильм стал прорывом для всего человечества, никто до этого в мире не рисковал создать кинопроект в подобных условиях.

Юлия Пересильд стала первой актрисой, побывавшей на МКС. За это президент России Владимир Путин вручил ей Госпремию, а также режиссеру Климу Шипенко и продюсеру Константину Эрнсту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Юлия Пересильд сыграет главную роль в спектакле «Последнее лето».

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