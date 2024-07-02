Будет суд. Орлову обвинили в причастности к смерти Заворотнюк и Фриске

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 142 0

Ольга Орлова собирается подать в суд на блогера Антон S за клевету

Будет суд. Орлову обвинили в причастности к смерти Заворотнюк и Фриске

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Как на это отреагировала экс-солистка группы «Блестящие»?

Телеведущая и певица Ольга Орлова собирается подать в суд на блогера Антон S за клевету. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Молодой человек в своем YouTube-канале заявил, что Ольга Орлова и ее экс-супруг Александр Карманов якобы продвигали лечение и омоложение стволовыми клетками. Однако, как намекнул блогер, с некоторыми знаменитостями использование таких методов закончилось плачевно. И вместо слов показал фотографии скончавшихся после продолжительной борьбы с онкологией Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске, у которых якобы могли появиться проблемы из-за данных процедур.

Бывшая солистка группы «Блестящие» не стала терпеть такое оскорбление.

«На этом канале нет ни словам правды ни про меня, ни про тех людей, с которыми я близко знакома, поэтому, мне кажется, пора решать вопрос о распространении этой информации в правовом поле», — написала Орлова.

Однако осложняет ситуацию и то, что блогер не является гражданином РФ, а проживает в Европе. По словам певицы, из-за этого Антон S такой смелый в своих высказываниях.

«Антош, ты уже не потеряй лицо перед своей аудиторией, приезжай и достойно отстаивай свою позицию в суде», — отметила телеведущая.

Орлова заявила, что блогер попытался «словить хайп» на других популярных личностях и темах, выдумывая различные небылицы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что крестная мать сына покойной эстрадной певицы Жанны Фриске попросила Дмитрия Шепелева позволить ей встретиться с ребенком.

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