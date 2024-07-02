Суд постановил изъять российское имущество у супругов Невзоровых*

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 40 0

Журналист с женой отреклись от России после начала СВО.

Суд постановил изъять российское имущество у супругов Невзоровых*

Фото: ТАСС / Sergei Konkov

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Октябрьский районный суд Петербурга изъял российское имущество супругов Александра и Лидии Невзоровых* и обратил его в доход государства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Речь идет о трех земельных участках, здании, жилом доме, автомобиле марки Hyundai, а также 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект- Новые ресурсы».

Кроме того, супруги признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена на территории России.

Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Александр и Лидия Невзоровы покинули Россию после начала специальной военной операции, заявили, что не желают иметь ничего общего, а также неоднократно заявляли о поддержке вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прежде стало известно, что украинского журналиста Дмитрия Гордона** приговорили к 14 годам колонии за призывы к терроризму. В частности, он призывал страны НАТО к интервенции и применении ядерного оружия в отношении России, пропагандировал экстремистские лозунги и занимался разжиганием межнациональной ненависти.

Также известно, что подобные выражения позволял себе и топ-менеджер ФБК*** Леонид Волков**. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в отношении Тамары Эйдельман**** возбудили дело по статье о реабилитации нацизма.

* — признаны экстремистским объединением, запрещенным в России, признаны в РФ иноагентами

** — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов

*** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России

**** — признана иностранны агентов в РФ

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