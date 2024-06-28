В отношении Тамары Эйдельман* возбудили дело по статье о реабилитации нацизма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

Историк допустила оскорбительные высказывания в адрес защитников Отечества в своей авторской программе.

В отношении Тамары Эйдельман* возбудили дело по статье о реабилитации нацизма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Прокуратура Москвы возбудила в отношении историка Тамары Эйдельман уголовное дело по статье о реабилитации нацизм. Ей грозит до пяти лет заключения. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поводом стали неуважительные высказывания по отношению «к Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества», которые Эйдельман допустила в своей авторской программе.

На днях суд отклонил апелляционную жалобу Эйдельман*, на которую ранее был составлен протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Прокуратура РФ 21 июня сообщила об уголовном преследовании, которое грозит певице Монеточке* (Елизавета Гырдымова)* за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента и историку Тамаре Эйдельман за реабилитацию нацизма.

Также в 2022 году бывший топ-менеджер ликвидированного ФБК** Леонид Волков*** заявил, что преступники, которые организуют в РФ акты диверсии и саботажа, являются «смелыми людьми», что подпадает под статью об организации экстремистской деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал что суд оштрафовал бывшего протодиакона Андрея Кураева* за нарушение закона об иноагентах.

* — признан в РФ иноагентом.

** — признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.

*** — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

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