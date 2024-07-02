На автодроме «Игора Драйв» прошел масштабный праздник «Мото Драйв»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12 0

Зрители насладились двумя днями экстремальных мотогонок в различных дисциплинах.

На автодроме «Игора Драйв» прошел масштабный праздник «Мото Драйв»

Фото: пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

На автодроме «Игора Драйв» 29 и 30 июня впервые прошло спортивно-зрелищное мероприятие «Мото Драйв» — масштабный праздник экстремальных мотогонок в различных дисциплинах.

Главное противостояние развернулось на трассе «Игора Драйв», где проходил 2-й этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам A5Motors Motoring. Гонщики боролись за очки и позиции на полной конфигурации трассы протяженностью 5 183 метра. Эффектные обгоны, досадные падения, неожиданные сюжеты — в гонках было все.

Этап A5Motors Motoring прошел в статусе Кубка губернатора Ленинградской области по мотогонкам.

В воскресенье, 30 июня, на трассе суперкросса развернулась динамичная и непредсказуемая гонка 5×5. Зрители наблюдали за тем, кто лучше — эндуристы или кроссмены — проедет пять гонок по пять кругов на треке с «острыми» трамплинами, волнами и резкими поворотами.

Помимо насыщенной спортивной программы, зрители «Мото Драйв» смогли посетить мастер-класс по эндуро. Приятную атмосферу на мероприятии создавала мобильная передвижная цена Soundtruck «BIG BOOM» с ярким и зажигательным концертом. Добавили красок и молодые модные барабанщики шоу «Северный Удар».

Одним из главных украшений праздника стало трюковое шоу «Стантрайдинг», в ходе которого зрители увидели проезд на одном колесе, стоя на руле и парные вращения по кругу.

Не менее яркой и зрелищной стала площадка «Уличной классики», посвященная уличной культуре и современным видам спорта. На ней каждый гость праздника мог проявить себя в мастерстве паркура, хип-хопа, брейк-данса, воркаута, BMX и скейтбординга.

«Игора Драйв» — многофункциональный автоспортивный комплекс, в котором может побывать каждый. На его территории находятся шоссейно-кольцевая трасса, трассы ралли-кросса и мотокросса, картодром, трасса для дрифта, Центр Контраварийной Подготовки и Автомузей. На автодроме регулярно проходят различные мероприятия и фестивали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как школьники из Белгородской области побывали на автодроме «Игора Драйв».

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