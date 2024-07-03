Парижу не удалось сдержать большую часть своих обещаний.

Меньше месяца остается до старта летней Олимпиады в Париже, а Франция рискует войти в историю как страна, так и не успевшая выполнить все обещанное для ее подготовки. Например, властям не удалось привести в порядок Сену, где устроить заплыв обещал лично президент Эммануэль Макрон.

Бастуют мусорщики, терпит убытки туристический бизнес. Не добавляет спокойствия и политическая нестабильность на фоне итогов выборов в парламент. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин рассказал о настроениях в столице Франции.

Вместо готовящегося комфорта спортсменов — лишь фанатичная зеленая повестка и защита окружающей среды. Париж хотел устроить летние игры без кондиционеров, потому что нечего на них прохлаждаться. В делегациях с боем, но все же смогли в последний момент добиться установки хотя бы напольных охладителей воздухе в Олимпийской деревне.

Так что за считанные недели до церемонии открытия Франция бьет антирекорды подготовки. Туристы объезжают столицу игр стороной, гостиничный сектор в серой зоне, прямо напротив мэрии — центральные места обживают бездомные.

А самые плохие новости ждут любителей водных видов спорта и самих олимпийцев, которые готовились покорить Сену. А она разве что для грязевых ванн только и пригодна.

Выловить из Сены максимальное количество нечистот стало для Парижа отдельной «олимпийской дисциплиной». Но даже несмотря на рекордные объемы мусора, одержать над ним полную победу Франции так и не удалось.

Гребля на байдарках и каноэ — под большим вопросом.

«На сегодняшний день образцы в Сене не соответствуют тем, которые мы получим уже этим летом. Погода изменится, дождь прекратится, мы проведем все в конце июля», — сказал префект района Иль-де-Франс Марк Гийом.

Переменчивая погода может также вмешаться в гонку.

«Тесты плохие. Мы откладываем соревнования на день-два, чтобы спортсмены могли соревноваться в полной безопасности. Если за день-два до соревнований будет сильный шторм, качество воды ухудшится. Вот почему сценарий катастрофы будет заключаться в том, что погода вовремя не исправится», — заявил главный редактор сервиса «Париж 2024» Грегори Набуле.

Над чистотой воды в Сене французские власти борется уже на протяжении 100 лет. В этот раз мэрия Парижа обещала даже устроить демонстративный VIP-заплыв с участием самого Макрона. Слишком самонадеянно!

«Есть политики, в том числе Макрон, которые отрицают загрязнение реки, говорят: „Нет, все будет в порядке, мы будем в этом купаться“. Они не собираются в этом купаться! Они отложили эту попытку пиара из-за того, что это просто небезопасно», — отмечает ведущая TYT Ана Каспарян.

Отменять пришлось еще и с учетом нынешней и без того подмоченной репутации президента. Слишком уж много нашлось парижан, которые захотели еще сильнее подпортить качество воды в городской реке. По интернету прошла инициатива во что бы то ни стало сходить в туалет прямо в Сену перед тем, как в нее нырнет Макрон.

В ответ власти продемонстрировали лишь свое извечное неспортивное поведение, опять списав все на российское влияние.

«Они уже нас обвиняют в том, что, если что-то пойдет не так, особенно, если будут информационные сбои какие-то, то это, конечно, только Россия, которая хочет навредить парижской Олимпиаде. Ну полная чушь!» — подчеркивает посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Впрочем, противникам президента можно было и не изливать так собственное негодование. Сама парижская канализация «взбунтовалась»: из-за неисправности насосов в реку было слито 50 миллионов литров сточных вод.

Проект по очистке Сены обошелся города в 1,4 миллиарда евро. Не исключено, что только эти деньги и удалось отмыть.

А теперь и самого Макрона приходится выводить на чистую воду — своими досрочными выборами в национальное собрание он окончательно рискует испортить всем праздник спорта, учитывая, что мятежная Франция сейчас полыхает и отнюдь не олимпийским огнем.