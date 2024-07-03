Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 994 0

СМИ сообщают о большом количестве пострадавших.

Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Lu Zhe

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Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в Турции. Об этом сообщают агентство IHA и ряд турецких интернет-изданий.

По информации СМИ, авария произошла в турецкой провинции Анталья, когда автобус врезался в заграждение на въезде на кольцевую дорогу. Сообщается о том, что в салоне могло находиться около 20 человек и водитель. Среди туристов из России и Белоруссии, предварительно, есть пострадавшие. Они доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Как уточняют некоторые издания, в автобусе могли находиться 16 граждан России и четверо граждан Белоруссии.

Правоохранители Турции уже проводят проверку по факту ДТП с автобусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские туристы попали в капкан в Турции.

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