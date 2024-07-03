ФАС выдала предупреждение операторам связи из-за дополнительной платы в Крыму

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Еще в начале года на полуострове создали все технические условия, чтобы связь там предоставляли на условиях домашнего региона.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения компаниям МТС, «МегаФон» и «Билайн». Поводом стали обращения о том, что мобильные операторы берут дополнительную плату, если абоненты находятся в Крыму.

Это при том, что еще в начале года на полуострове создали все технические условия, чтобы связь там предоставляли на условиях домашнего региона, а не роуминга. Так что в ФАС посчитали действия операторов несправедливыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в 2024 году на 47 моделях смартфонов перестанет поступать обновление мессенджера WhatsApp*.
Это коснется устройств, работающих на более ранних версиях операционных систем Apple и Google, чем iOS 12 и Android 5.0 соответственно.

В список вошли модели от Samsung, Lenovo, Motorola, Huawei, Sony, LG, а также Apple. Некоторые устройства в этом перечне выпущены более семи лет назад.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

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