Россия приостанавливает участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

Госдума и Совфед заявили о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Поводом стал отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации.

Совет Федерации в ходе заседания единогласно принял заявление Федерального собрания России о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Документ приняла и Государственная дума.

«В связи с этим сенаторы РФ и депутаты Государственной думы считают обоснованным и закономерным приостановить участие делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов РФ в бюджет ПА ОБСЕ», — указывается в заявлении.

Проект также предусматривает приостановку выплат взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В документе говорится, что возможности для продолжения конструктивного диалога в ПА организации полностью исчерпаны в сложившихся условиях.

При этом Совфед и Госдума готовы возобновить работу в ПА ОБСЕ, но есть условие. В частности, руководство ассамблеи и ряда стран-членов должны пересмотреть «русофобские и дискриминационные подходы» к решению проблем европейской безопасности.

В ходе заседания председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по международным делам незамедлительно проинформировать ассамблею о приостановке участия делегации России.

Ранее 5-tv.ru писал, что поводом приостановки участия в ПА ОБСЕ стал отказ Румынии в выдаче виз членам российской делегации. Таким образом, они не смогли попасть на сессию в Бухаресте. В СФ подчеркивали, что ассамблея стала полностью ангажированной, а ее повестка становится все более проукраинской, и очередное проявление русофобии — это уже финальная точка.

При этом Матвиенко выражала надежду, что это временное «помутнение мозгов» руководства ОБСЕ, и позднее придет осознание, что только с участием России можно говорить о равной безопасности для каждого государства.

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