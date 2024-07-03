Бешенство, лишай, токсоплазмоз: даже домашние животные таят в себе опасность

Токсоплазмоз может много лет протекать бессимптомно, но наносить урон здоровью. Как обезопасить себя владельцем четвероногих друзей.

Заразиться рядом неприятных болезней можно не только от бродячих животных, но и от домашних питомцев. Об этом врач-невролог Полина Лепилова сообщила URA.RU

Бешенство

Это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, которое передается от животного к человеку через попадание слюны в кровь. Оно поражает центральную нервную систему за 10-90 дней. При укусе животного, лучше незамедлительно обратиться к врачу за профилактической прививкой.

Симптомы бешенства у животных выражаются в излишнем слюноотделении, слабости мышц и неуравновешенном поведении — агрессии.

У человека недуг может проявиться следующим образом: покалывание или жжение в месте укуса, повышение температуры тела до 38°С, головная боль, тошнота или рвота, беспокойство, чрезмерное возбуждение, галлюцинации, бессонница и изменения в поведении.

В случае своевременного обращения за медицинской помощью, можно полностью вылечиться, но, если уже проявилась симптоматика, вероятность смерти составляет 99%.

Стригущий лишай

Стригущий лишай также относится к инфекционным заболеваниям, но кожи. Он вызывается грибком и передается через кожный контакт. Примечательно, что причиной заражения может стать не только животное, но и предметы, которых оно касалось.

Больной питомец выглядит весьма приметно. У него есть характерные залысины на теле.

У человека стригущий лишай проявляется круглыми или овальными пятнами с пузырьками и корками на коже, а также проблемами с волосами. Лечат заболевание специальными противогрибковыми мазями и лекарствами, которые подбирает врач после анализов. В особо тяжелых случаях может потребоваться гормональная терапия.

Если симптомы были обнаружены у домашнего любимца, нужно оперативно отвезти его к ветеринару, а всех членов семьи проверить на возможность наличия инфекции.

Токсоплазмоз

Этот недуг чаще всего передают кошки. Самое неприятное, что их инфицирование невозможно заметить визуально или наблюдая за поведением животного. Токсоплазмоз можно выявить только у специалиста.

У людей инфекция также почти всегда протекает без симптомов. Бывают случаи, когда инфекция дает о себе знать при длительном изнурении организма. К ее проявлениям можно отнести: недомогание, боль в суставах, снижение массы тела, увеличение и болезненность лимфоузлов, тошнота, вздутие и боли в животе, запоры, незначительное повышение температуры тела и переутомляемость.

Лечится токсоплазмоз с помощью лекарств, которые назначает врач, после подтверждения диагноза.

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