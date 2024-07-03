Троих братьев Ащеуловых приговорили к срокам до 17,5 лет по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова по делу о госизмене и терроризме. Трое братьев пытались вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ащеулову Иоанну Игоревичу окончательно назначить лишение свободы на 17 лет шесть месяцев, из них три года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», — передает решение судьи с заседания корреспондент 5-tv.ru.

Также суд приговорил его братьев — Алексея и Тимофея Ащеуловых — к 17 годам заключения для каждого. При этом сторона обвинения просила всем троим назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет.

Дети священника Ащеулова были задержаны в Курской области при попытке пересечь границу с Украиной. Они хотели воевать на стороне киевского режима. Ащеуловым были предъявлены обвинения сразу по трем статьям о покушении на госизмену, попытке незаконного пересечения границы и о попытке участия в деятельности террористической организации.

Чем еще известна семья Ащеуловых — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителя Липецкой области осудили на 20 лет за перевод средств ВСУ. Мужчина работал учителем рисования. Он полностью признал свою вину.

Прежде стало известно, что украинского журналиста Дмитрия Гордона* приговорили к 14 годам колонии за призывы к терроризму. В частности, он призывал страны НАТО к интервенции и применении ядерного оружия в отношении России, пропагандировал экстремистские лозунги и занимался разжиганием межнациональной ненависти.

Также известно, что подобные выражения позволял себе и топ-менеджер ФБК** Леонид Волков*. Он призывал совершать диверсии и акты саботажа на территории РФ.

* — внесен Минюстом РФ в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента, внесен в список террористов и экстремистов

** — включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России