Лихачев назвал атаку ВСУ по Энергодару дерзким вызовом канонам МАГАТЭ И ООН

В результате происшествия пострадали восемь человек. Кто ответит за содеянное?

Удар Вооруженных сил Украины по подстанции «Радуга» в Энергодаре является дерзким вызовом канонам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео которой он опубликовал в своем в Telegram-канале.

«Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности. — Прим. Ред.), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организацией Объединенных Наций, украинские военные соблюдать не собираются», — поделился Лихачев.

По его словам, при ударе по какому-либо элементу инфраструктуры атомного объекта значительно возрастают риски и страдает безопасность в целом.

Украинские боевики атаковали беспилотниками подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. В результате происшествия пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

При обстреле были повреждены оба трансформатора. Из-за атаки нарушилась штатная схема энергоснабжения Энергодара и работа объектов станции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего Украина стянула боевиков ВСУ к границе с Белоруссией.