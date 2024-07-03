Лихачев назвал атаку ВСУ по Энергодару дерзким вызовом канонам МАГАТЭ И ООН

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Лихачев: атака ВСУ по Энергодару является дерзким вызовом канонам МАГАТЭ и ООН

Лихачев назвал атаку ВСУ по Энергодару дерзким вызовом канонам МАГАТЭ И ООН

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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В результате происшествия пострадали восемь человек. Кто ответит за содеянное?

Удар Вооруженных сил Украины по подстанции «Радуга» в Энергодаре является дерзким вызовом канонам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео которой он опубликовал в своем в Telegram-канале.

«Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны (безопасности. — Прим. Ред.), провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организацией Объединенных Наций, украинские военные соблюдать не собираются», — поделился Лихачев.

По его словам, при ударе по какому-либо элементу инфраструктуры атомного объекта значительно возрастают риски и страдает безопасность в целом.

Украинские боевики атаковали беспилотниками подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. В результате происшествия пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

При обстреле были повреждены оба трансформатора. Из-за атаки нарушилась штатная схема энергоснабжения Энергодара и работа объектов станции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, для чего Украина стянула боевиков ВСУ к границе с Белоруссией.

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