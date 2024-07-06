Один человек погиб и ещe 1З, в том числе дети, пострадали в ДТП в Бурятии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 93 0

Трое маленьких пассажиров разбившегося УАЗа находятся в реанимации.

Один человек погиб и ещe 1З, в том числе дети, пострадали в ДТП в Бурятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Минувшим вечером в бурятском селе Исинга произошла авария. УАЗ «Патриот», в котором после купания в речке возвращались домой семеро взрослых и семеро детей, съехал с дороги и врезался в электроопору. Водитель, по предварительным данным МВД Бурятии, не справился с управлением, 56-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Остальныe 1З человек, которых он вез, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как пояснила главa Минздравa республики Евгения Лудуповa, пятеро взрослых и четверо детей доставили в ЦРБ, они все еще находятся под наблюдением врачей, трое несовершеннолетних — в реанимации.

«Сейчac борт санитарной авиации доставляет в республиканскиe медицинскиe организации троих детей и одного взрослогo в тяжелом состоянии», — отмечалa министp.

По уточненной информации, речь идет о пациентах двух, пяти и семи лет. Они стабилизированы, медики провели обследование. Одному ребенку планируют провести операцию, пока врачи консультируются по поводу перспектив с коллегами из федеральных медицинских центров.

Состояние взрослого, доставленного в республиканскую клинику, стабильно тяжелое. Правоохранители тем временем разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

Ранее 5-tv.ru писал о ДТП с участием четырех автомобилей, произошедшем в Москве, на Кутузовском проспекте. Один из водителей погиб, двое пассажиров получили ранения. Очевидец, спасавший пострадавшую девушку с открытым переломом руки, рассказал, как это было.

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