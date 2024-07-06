Есть план: как в РФ будут бороться с излишним использованием иностранной лексики

План соответствующих мероприятий уже утвержден кабмином.

Пункт о противодействии излишнему использованию иностранной лексики вошел в утвержденный правительством план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Это следует из распоряжения кабмина.

Речь идет о противодействии чрезмерному применению иноязычной лексики «в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности».

Определить критерии излишнего применения иностранной лексики поручено к первому кварталу 2025 года. Исполнителями назначены Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры и исполнительные органы субъектов РФ.

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля 2023 года подписал закон о недопустимости использования иностранных слов за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке.

Закон обеспечивает статус русского языка как государственного на всей территории России и устанавливает контроль за соблюдением норм современного русского литературного языка должностными лицами и гражданами.

Документ вводит понятия нормативных словарей, грамматик и справочников, где фиксируются нормы современного русского литературного языка.

Отмечается, что в случаях использования русского языка, как государственного, не допускается употребление не соответствующих литературным нормам слов и выражений. К ним относятся, в частности, все формы нецензурной брани.

Также не допускается использование иностранных слов, имеющих в русском языке общеупотребительные аналоги. Перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, содержится в нормативных словарях.

В законе также указаны сферы, где русский язык как государственный обязателен к использованию. В их числе образование, государственные и муниципальные информационные системы, а также информация для потребителей товаров, работ и услуг.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого коснется закон о запрете употребления иностранных слов.