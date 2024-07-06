«Профессия с нулевой гарантией»: Владимир Машков дал совет начинающим артистам

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 53 0

Машков: будущий артист должен быть готов положить всю жизнь на сцену

«Профессия с нулевой гарантией»: Владимир Машков дал совет начинающим артистам

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О чем стоит знать молодым людям, решившим связать свою жизнь с этим ремеслом?

Профессия артиста несет в себе множество рисков. Об этом заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на встрече с деятелями культуры Татарстана, передает «БИЗНЕС Online».

«Чтобы стать артистом, нужно рискнуть. Это профессия с нулевой гарантией. Иногда приходит молодой человек в институт, подает большие надежды, оканчивает его и не может устроиться. А другой как-то не очень провел (учебу. — Прим. ред.), вдруг „выстреливает“ и идет вперед», — заявил Машков.

По мнению артиста, выбирающим эту специальность молодым людям стоит хорошо подумать о рисках и тяготах, которые будут с ними на протяжении всей жизни. Также важно учесть факт того, что учиться придется на протяжении всей жизни, а личного пространства совсем не останется. Артист — не просто профессия. Это призвание.

Владимир Машков отметил, что разница между понятиями «актер» и «артист» на самом деле огромная. Первый просто исполняет роль, а вот второй — творец.

На встрече худрук давал много советов для начинающих специалистов или тех, кто хочет совершенствоваться, но главными он назвал следующие правила: много читать вслух под диктофонную запись, переслушивать начитанное, а также тренировать наблюдательность и научиться отличать эмоции от чувств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что определились лауреаты премии «Золотая маска».

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака