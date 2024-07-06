«Профессия с нулевой гарантией»: Владимир Машков дал совет начинающим артистам

О чем стоит знать молодым людям, решившим связать свою жизнь с этим ремеслом?

Профессия артиста несет в себе множество рисков. Об этом заявил художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на встрече с деятелями культуры Татарстана, передает «БИЗНЕС Online».

«Чтобы стать артистом, нужно рискнуть. Это профессия с нулевой гарантией. Иногда приходит молодой человек в институт, подает большие надежды, оканчивает его и не может устроиться. А другой как-то не очень провел (учебу. — Прим. ред.), вдруг „выстреливает“ и идет вперед», — заявил Машков.

По мнению артиста, выбирающим эту специальность молодым людям стоит хорошо подумать о рисках и тяготах, которые будут с ними на протяжении всей жизни. Также важно учесть факт того, что учиться придется на протяжении всей жизни, а личного пространства совсем не останется. Артист — не просто профессия. Это призвание.

Владимир Машков отметил, что разница между понятиями «актер» и «артист» на самом деле огромная. Первый просто исполняет роль, а вот второй — творец.

На встрече худрук давал много советов для начинающих специалистов или тех, кто хочет совершенствоваться, но главными он назвал следующие правила: много читать вслух под диктофонную запись, переслушивать начитанное, а также тренировать наблюдательность и научиться отличать эмоции от чувств.

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