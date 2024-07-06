Люди могут быть под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 4 608 0

Спасатели работают на месте происшествия.

Люди могут быть под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Люди могут находиться под завалами после взрыва газа на канализационно-насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе губернатора региона Андрея Бочарова.

Инцидент произошел днем 6 июля. После хлопка газопаровоздушной смеси обрушилась часть кровли здания. Предположительно, под завами могут оставаться три человека.

Известно, что в момент взрыва на территории станции находились работники организации. В ходе разбора завалов спасатели уже обнаружили тела двоих человек.

По факту инцидента возбуждено уголовное тело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе».

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