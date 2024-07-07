«Иван Васильевич меняет профессию»: Киркорова высмеяли за рекламу бытовой химии

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Киркорова высмеяли в соцсети за съемки в рекламе бренда бытовой химии

«Иван Васильевич меняет профессию»: Киркорова высмеяли за рекламу бытовой химии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Певцу припомнили недавно вышедший клип на песню «Стирай», в котором он предстал в роли директора прачечной.

Народный артист РФ Филипп Киркоров снова стал объектом насмешек в соцсетях. На этот раз пользователи раскритиковали певца за съемки в рекламе бренда бытовой химии. Такая «коллаборация» многим показалась унизительной для исполнителя, претендующего на статус поп-короля.

«Ну, блин, ну зачем?»;

«Иван Васильевич меняет профессию. Царь, просто царь», — издевательски комментируют рекламный ролик в сети.

Некоторые тут же усмотрели связь новой рекламной кампании с недавно вышедшим клипом на песню «Стирай», которую Киркоров исполнил совместно с Олегом Майами.

В ролике певец исполнил роль руководителя прачечной, который помогает спецагенту уйти от преследования. В кадре Киркоров заливает гель для стирки в отсеки машин и параллельно прячет агента от опасных противников в загородном доме.

К слову, новый образ певца, в котором он предстал в клипе, тоже подвергся насмешкам. За белоснежную прическу «под горшок» Киркорова назвали «Филиппком» и сравнили с кузнецом Вакулой из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киркоров отметил 12-летие сына Мартина.

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