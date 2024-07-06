Ребенок погиб при падении дерева на туристическую палатку в Челябинской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 83 0

Полугодовалая сестра погибшей девочки находилась с ней в момент происшествия. Она получила тяжелую травму головы.

Ребенок погиб при падении дерева на туристическую палатку в Челябинской области

Фото: Telegram / СУ СК России по Челябинской области / su_skr74

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В результате падения дерева на туристическую палату вблизи озера Тургояк в городе Миассе, что в Челябинской области, погибла девятилетняя девочка. Ее полугодовая сестра получила травму головы. О происшествии сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону.

Все случилось вечером в минувшую пятницу. Сосна упала на палатку. В тот момент в ней находились две несовершеннолетние девочки. Старшая сестра от полученных травм погибла, младшая получила травму головы. Ее госпитализировали в реанимацию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан - Прим. ред.).

Следователи осмотрели место происшествия. Telegram / СУ СК России по Челябинской области / su_skr74

Следователи уже закончили осмотр места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую и криминалистическую экспертизы.

«В качестве подозреваемого допрошен директор коммерческой организации, оказывающей услуги по размещению граждан в вышеуказанном кемпинге», — отметили в СК РФ.

Следователи продолжат выяснять все обстоятельства трагедии.

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