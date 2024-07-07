По формату зернового соглашения: в офисе Зленского нашли способ передать России мирные предложения

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 71 0

В офисе Зеленского допустили передачу предложений о мире РФ через посредников

По формату зернового соглашения: в офисе Зленского нашли способ передать России мирные предложения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Киев уверен — ему снова помогу посредники. Но какие страны могут стать ими?

На Украине допустили возможность передачи российской стороне мирных предложений по урегулированию конфликта через третьи страны. Об этом сообщил советник главы офиса президента* Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы готовы передавать свои предложения, которые есть в рамках подготовки ко второму саммиту мира, в том числе России, в том числе по формату, как это было с зерновым соглашением», — сказал украинский политик в эфире телемарафона.

Однако Подоляк отметил — не все страны рассматриваются в качестве посредников. Государства, чьи политики будут озвучивать «достаточно банальные вещи», Украину не устраивают. Среди таких, намекнул он, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который на минувшей неделе посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

В июне Путин в очередной раз напомнил, что Москва всегда стремилась к миру. Он отметил, что российские представители готовы начать переговоры хоть завтра, но для этого Украина должна вывести войска из регионов РФ, а также отказаться от интеграции в НАТО. Глава государства подчеркнул, что, отказываясь, Киев и его западные партнеры берут на себя ответственность за продолжающиеся боевые действия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский оставил свой народ без жилья и работы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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