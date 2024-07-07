В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей

В Россию из сирийского лагеря беженцев вернулись 20 детей — семь девочек и 13 мальчиков в возрасте от пяти до 15 лет, сообщила Уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова.

«Среди них есть братья и сестра. Ребята ждут встречи со своими близкими: бабушками, дедушка, тетями. Совсем скоро они поедут домой в семь регионов страны», — прокомментировала она.

В дороге детей сопровождали сотрудники аппарата детского омбудсмена, врачи Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова, Центра судебно-медицинской экспертизы, Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Кроме того, их осмотрели врачи. У одного мальчика обнаружили последствия от осколочных ранений ноги. Состояние здоровья остальных опасений не вызвало. Все дети пройдут медицинское обследование и социальную реабилитацию в одном из московских центров.

«Мы уделяем особое внимание вопросам реабилитации детей, возвращенных из стран Ближнего Востока, их социально-психологическому сопровождению», — добавила Львова-Белова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иностранцы могут и вовсе прекратить усыновлять российских детей.