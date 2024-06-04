Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами

С чем это может быть связано?
Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat
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Возможно, иностранцы в обозримом будущем больше не смогут усыновлять детей из России. Так считает уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Омбудсмен представила доклад, в котором сказано, что за последние два года количество усыновлений иностранцами сократилось примерно на 90%. В 2022 году 57 детей обрели семьи в Европе, а в 2023-м всего шесть.
«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем», — сказала Львова-Белова.
Причиной такому спаду усыновлений российских детей стало ухудшение отношений с Западом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с семьями в России воссоединятся 19 детей.
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