Четыре боевика ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 230 0

Украинцев уже ждали представители спецслужб — они заранее связались с российской стороной.

Четыре боевика ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Тема:
Спецоперация

Четыре боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) смастерили из пластиковых бутылок плоты и переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным. Об этом пишет РИА Новости.

«Организованно переправились с правого на левый берег Днепра на Херсонщине и сдались в плен», — рассказали агентству в силовых структурах.

Отмечается, что на левом берегу украинцев уже ожидали российские спецслужбы. Боевики списались с российской стороной с помощью чат-бота в Telegram и оповестили о своем желании сдаться в плен.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, за что США борются на Украине на самом деле.

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