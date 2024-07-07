«Победа Москвы»: Франция может ограничить помощь Украине после выборов

Есть два возможных сценария развития событий.

Любой исход второго тура парламентских выборов во Франции приведет к снижению помощи киевскому режиму, сообщается в материале газеты The Independent.

«Даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, скорее всего, пострадает, и трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы», — написал автор.

В статье рассматривается два возможных сценария развития событий после выборов во Франции. Первый из них — премьер-министром станет крайне правый политик или парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями «Национальное объединение» и «Возрождение». Любой из этих результатов будет «победой для Москвы», считает автор.

Если премьер-министром страны станет Жордан Барделла, вероятность отправки на Украину дополнительного дальнобойного оружия и французских войск значительно снизится.

По второму сценарию, французский парламент, вероятно, столкнется с затруднениями в принятии решений по вопросам внешней политики. Также ожидаются разногласия среди левых депутатов о том, какую позицию занимать по отношению к Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит Франции неутихающая политическая буря.