«Победа Москвы»: Франция может ограничить помощь Украине после выборов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 122 0

Independent: Франция может ограничить помощь Украине после выборов

«Победа Москвы»: Франция может ограничить помощь Украине после выборов

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Есть два возможных сценария развития событий.

Любой исход второго тура парламентских выборов во Франции приведет к снижению помощи киевскому режиму, сообщается в материале газеты The Independent.

«Даже при самом лучшем сценарии помощь Франции Украине, скорее всего, пострадает, и трудно представить, что любой из результатов может быть чем-то иным, как победой Москвы», — написал автор.

В статье рассматривается два возможных сценария развития событий после выборов во Франции. Первый из них — премьер-министром станет крайне правый политик или парламент окажется в подвешенном состоянии между партиями «Национальное объединение» и «Возрождение». Любой из этих результатов будет «победой для Москвы», считает автор.

Если премьер-министром страны станет Жордан Барделла, вероятность отправки на Украину дополнительного дальнобойного оружия и французских войск значительно снизится.

По второму сценарию, французский парламент, вероятно, столкнется с затруднениями в принятии решений по вопросам внешней политики. Также ожидаются разногласия среди левых депутатов о том, какую позицию занимать по отношению к Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозит Франции неутихающая политическая буря.

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