PlayStation в тюрьмах: американцы пытаются бороться с насилием среди заключенных

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 1 388 0

В Нью-Йорке борются с насилием в тюрьмах с помощью PlayStation

PlayStation в тюрьмах: американцы пытаются бороться с насилием среди заключенных

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почти 60 тысяч долларов из денег налогоплательщиков затратили власти на «развлечения» арестантов.

В США решили снизить уровень насилия в тюрьмах в помощью PlayStation. Об этом рассказал New York Post (NYP).

59 тысяч долларов уходит из казны Нью-Йорка на покупку виртуальных игр для заключенных. Таким образом власть пытается не только снизить уровень агрессии в камерах, но и создать мотивацию для хорошего поведения.

Городской исправительный департамент уверен, что это наиболее эффективный метод, особенно там, где содержатся молодые люди.

В перечень вариантов для досуга вошли: соревновательные сражения в виде уличных или фантазийных драк— Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, а также спортивные варианты — Madden NFL 24 и NBA 2K24. Всего было куплено 1247 игр.

Действенность данного метода покажет время, но споров он уже вызвал немало. Многие негодуют, что огромная сумма была затрачена для хорошей жизни людей, которые должны одуматься за ужасные поступки, а не наоборот получать поощрение.

Бытует мнение, что после этого нововведения участятся случаи правонарушений, так как многие живут гораздо хуже, чем в тюрьме, и она может показаться райским местом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему Байден настойчиво отказывается складывать полномочия.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Больше не хочется: интерес к сексу может пропасть из-за алкогольной зависимости
6:10
День семьи, любви и верности 8 июля: история святых Петра и Февронии
6:00
Российские гаубицы громят минометные расчеты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:48
«Уникальная личность»: каким запомнят умершего продюсера «Титаника» Ландау
5:30
«Как дома»: в Подмосковье расплодились гигантские испанские слизни
5:08
Наркоторговля по-голливудски: смерть Мэттью Перри открыла неожиданные тайны

Сейчас читают

Лес горит в бухте Инал в Туапсинском районе на площади 6 тысяч «квадратов»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака