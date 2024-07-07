У самолета Superjet 100 после посадки в Пулково задымился двигатель
Борт авиакомпании «Ямал» прибыл из Салехарда.
Фото, видео: Telegram / Официальный канал Западного МСУТ СК России / zmsutskr; 5-tv.ru
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У самолета Superjet 100 после посадки в Пулково задымился двигатель. Видео тушения попало в распоряжение 5-tv.ru.
В связи с происшествием Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Сообщение о задымлении двигателя поступило уже после посадки самолета. Борт авиакомпании «Ямал» прибыл в Санкт-Петербург из Салехарда. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.
На место для проведения осмотра и комплекса других мероприятий были направлены сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Ранее 5-tv.ru писал, что двигатель самолета задымился перед вылетом из аэропорта Пулково.
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